Власти Киевской области заявили об ухудшении ситуации с китайским вирусом, в связи с чем есть серьезные предпосылки для ужесточения карантина в регионе
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
Отмечается, что с возобновлением работы учебных заведений, с возвращением большинства людей из отпусков, с похолоданием могут появиться новые задачи, которые надо решать.
За минувшие сутки, 16 сентября, в Киеве выявили 379 новых носителей COVID-19. Пять больных умерли. Среди выявленных новых носителей – 7 медиков.
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“Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 379 человек. Из них – 41 ребенок. 5 заболевших скончались. В общем коронавирус унес жизни 296 киевлян”, – сказано в сообщении со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Ранее мы писали, что на Киевщине полностью переведены на дистанционное обучение 25 учреждений общего среднего образования, в которых учатся 11 140 учеников.
Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Торкунов.
"Учебные заведения, в которых выявляем больных, переводим на удаленное обучение либо полностью, либо отдельными классами в зависимости от ситуации. По состоянию на 15 сентября зафиксировано 190 случаев заболевания коронавирусной болезнью среди педагогических работников и учащихся. Из - за чего на самизоляции находится 90 отдельных классов в 57 учебных заведениях, а это 2945 учеников", - отметил он.
Кроме того, с сегодняшнего дня после двухнедельной самоизоляции к обучению вернулись ученики Ирпенской школы №15.