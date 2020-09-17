Власти Киевской области заявили об ухудшении ситуации с китайским вирусом, в связи с чем есть серьезные предпосылки для ужесточения карантина в регионе

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Отмечается, что с возобновлением работы учебных заведений, с возвращением большинства людей из отпусков, с похолоданием могут появиться новые задачи, которые надо решать.

За минувшие сутки, 16 сентября, в Киеве выявили 379 новых носителей COVID-19. Пять больных умерли. Среди выявленных новых носителей – 7 медиков.

“Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 379 человек. Из них – 41 ребенок. 5 заболевших скончались. В общем коронавирус унес жизни 296 киевлян”, – сказано в сообщении со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Ранее мы писали, что на Киевщине полностью переведены на дистанционное обучение 25 учреждений общего среднего образования, в которых учатся 11 140 учеников.