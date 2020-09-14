Вечером 13 сентября в вагоне электрички Фастов – Киев между мужчинами произошел конфликт, который быстро перерос в драку
Как сообщает dtp.kiev.ua, один из участников драки находился в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии буйных пассажиров развели в стороны и усмирили. Видео инцидента смотрите за ссылкой.
Напомним, в Киевской области утром 11 сентября произошло масштабное ДТП.
В результате аварии с участием четырех транспортных средств – двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки 5 человек погибли и 20 получили травмы. ДТП произошло на 47 километре автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский.
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Как сообщала Politeka, в Киеве из-за недостатка финансирования может остановиться общественный транспорт.
Дополнительного финансирования требуют КП “Киевский метрополитен” и “Киевпастранс”.
Решение поможет обеспечить выплату заработных плат и стабильную работу предприятий. Транспорт Киева понес огромные убытки из-за остановки во время карантина.
Ранее мы писали, что климатические границы природных зон смещаются на север, что кардинально изменит климат и в Украине.
В частности, степной климат, характерный сейчас для южной части Украины, сместится в будущем на територрию Киева. То есть столица Украины и Киевская область превратится в степ.
Такой прогноз озвучила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.
Эксперт объяснила, что смещение климатических зон будет сопровождаться повышением среднегодовой температуры и изменением природного биологического разнообразия. Она также добавила, что снежных и морозных зим уже не будет.
Напомним, в Киеве на вокзале банда воровок прогорела на мерзкой краже, видео.