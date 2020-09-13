Известный украинский шоумен Сергей Притула, который баллотируется в мэры Киева от партии «Голос», угодил в скандал.
Так, на столичные выборы Притула пошел со слоганом "Я тут живу" – таким образом, артист утверждает, что он является жителем Киева.
Однако еще несколько лет назад Сергей Притула обещал жителям Бучи, что станет их соседом. В 2016 году шоумен участвовал в рекламной кампании ЖК "Миллениум Сити", которая занимается строительством жилья в Буче Киевской области. Тогда артист обещал с билбордов "Я буду тут жить" (то есть будет жить в Буче).
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Компания-застройщик в 2016 году даже выпустила видеоролик с Притулой, который призывал покупать квартиры в Буче и говорил «я тут живу».
Теперь же Сергей Притула с аналогичным слоганом убеждает уже жителей столицы, что живет в Киеве.
Такая курьезная смена «места жительства» вызвала бурное обсуждение в соцсетях.
«Он нам в Буче три года рассказывал, что он наш сосед и будет жить с нами! Соврал!», - написал в Facebook известный блогер Владимир Петров.
Как слову, местные выборы в Украине должны состоятся 25 октября.