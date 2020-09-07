На бывшем кладбище в районе Бабьего Яра началось строительство
На территории, примыкающей у Мемориальному заповеднику Бабий Яр, на месте бывшего недостроенного спорткомплекса была отгорожена строительная площадка овальной формы, размером примерно 80х60 метров, передает vaadua.org.
"Я могу сказать только одно: и тем, кто проводит эти работы, и тем, кто давал на них разрешение, и, главное, тем, кто ставит им задачи – для них всех абсолютно очевидно, что строительство происходит на кладбище", - заявил историк и ответственный секретарюь Общественного комитета «Бабий Яр» Виталий Нахманович.
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