На бывшем кладбище в районе Бабьего Яра началось строительство

На территории, примыкающей у Мемориальному заповеднику Бабий Яр, на месте бывшего недостроенного спорткомплекса была отгорожена строительная площадка овальной формы, размером примерно 80х60 метров, передает vaadua.org.

"Я могу сказать только одно: и тем, кто проводит эти работы, и тем, кто давал на них разрешение, и, главное, тем, кто ставит им задачи – для них всех абсолютно очевидно, что строительство происходит на кладбище", - заявил историк и ответственный секретарюь Общественного комитета «Бабий Яр» Виталий Нахманович.

К слову, в Киеве закрыли на карантин две школы.

В Госпродпотребслужбе уверяют, что проверки проходят ежедневно.

Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Также он рассказал, что в случае вспышки вируса, будет приниматься решение о продлении каникулярного периода.

"Сегодня принято решение относительно двух школ в связи со случаями заболевания",- сказал Рубан.

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