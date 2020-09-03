В Киеве водитель такси отказался надеть маску и высадил пассажирку, которая потребовала от него соблюдения требований Минздрава
Этой пассажиркой оказалась первый замглавы Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, нардеп Ольга Червакова, рассказавшая о сложившейся ситуации на своей страничке в соцсетях.
По ее словам, водитель, заявил отказался надевать маску, остановил машину и высадил пассажирку.
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Об этом он сказал во время онлайн пресс-конференции.
«Не носят маски. Перестали дезинфицировать помещения. Немало заведений работают после разрешенного времени и с толпами людей. А потом все спрашивают - откуда такая негативная динамика распространения вируса.
И кто же на нее влияет, скажите?! Если так продолжится, - нам не избежать инфекционного взрыва», – подчеркнул он.
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