

Відповідне звернення депутат опублікував на своїй сторінці в Facebook.



«Прошу всіх депутатів 03.09 на сесії Київради при коригуванні бюджету підтримати мій депутатський запит і збільшити суму, яка закладена на реконструкцію Солом‘янського ландшафтного парку, щоб мешканці Києва отримали ще одне прекрасне місце для відпочинку та дозвілля», - пише він.



Андрєєв також пояснив, чому реконструкція парку для нього є приницповим питанням.



«Три роки тому народилася прекрасна ідея - відродити та відремонтувати Солом‘янський ландшафтний парк. Для мене ландшафтний парк більше, ніж просто парк. У його підніжжі на вулиці Мокрій, а точніше провулку Данилівському, 13 сто років тому жив мій прадід та прабабця. Тому ідея реконструкції цього зеленого оазису стало принциповим питанням для мене. Однак, реалізація цього проекту до сих пір бажає кращого... Довгий процес перемовин дали свої результати, роботи рушили з мертвої точки. Але ми ще далеко до ідеалу, оскільки коштів вистачить лише на вхідну групу», - підкреслив депутат міськради.



Нагадаємо, раніше Андрій Андрєєв заявляв, що Києву необхідна стратегія розвитку міста.