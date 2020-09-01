В Киеве 31 августа поступила информация о пропаже ребенка

Мать девочки рассказала, что они отдыхали в Парке партизанской славы и полчаса назад при неизвестных обстоятельствах исчезла ее дочь.

"Утром 1 сентября мы разыскали девочку в Деснянском районе у женщины, с которой работает ее мать. Выяснилось, что во время празднования встречи с родственниками, женщина оставила дочь на улице Сентябрьской. Девочка пошла в район станции метро Харьковская, где работает ее мать продавцом и встретила там знакомую женщину.

Она пыталась связаться с родственниками девочки, но на звонки никто не отвечал", - сообщил начальник сектора ювенальной превенции Дарницкого управления полиции Александр Мищенко.

К слову, 1 сентября «заминировали» киевскую гимназию

Сигнал о минировании школы поступил от родителей гимназистов в Viber-группы чуть позже 7 часов утра.

На место оперативно прибыли полицейские, кинологи и пожарные. В школу никого не запускали, передает Киев оперативный.

После 08.00 родителям начали сообщать, что 1 сентября таки состоится.

Впрочем, не все ученики смогли увидеться с учителями и одноклассниками, ведь родители после подтверждения информации о минировании отвезли детей домой, или же забрали с собой на работу.