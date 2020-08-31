На киевских Позняках пьяная женщина оставила своего трехмесячного ребенка на улице
Как передает Politeka, неравнодушные люди сообщили об этом полицейским, после чего те разыскали горе-мать.
"В субботу с рынка, что на улице Анны Ахматовой поступил вызов: у мясного павильона в коляске плачет младенец, а мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убежала. Бригада выехала на место. Брошенной девочке три месяца, она практически здорова. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей", - сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева".
Ранее в Буче мать алкоголичку лишили родительских прав.
Сообщается, что в ходе совместного рейда специалистов местного Центра соцслужб для семьи, детей и молодежи, Бучанского горсовета и инспекторы ювенальной превенции был обнаружен факт ненадлежащего воспитания двух маленьких детей.
Так, мать этих детей, которая злоупотребляет алкоголем, решила почистить сточную яму, открыла ее и "забыла" об этом, создав этим угрозу для жизни двух своих сыновей.
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