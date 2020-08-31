На киевских Позняках пьяная женщина оставила своего трехмесячного ребенка на улице

Как передает Politeka, неравнодушные люди сообщили об этом полицейским, после чего те разыскали горе-мать.



"В субботу с рынка, что на улице Анны Ахматовой поступил вызов: у мясного павильона в коляске плачет младенец, а мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убежала. Бригада выехала на место. Брошенной девочке три месяца, она практически здорова. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей", - сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева".

Ранее в Буче мать алкоголичку лишили родительских прав.

Сообщается, что в ходе совместного рейда специалистов местного Центра соцслужб для семьи, детей и молодежи, Бучанского горсовета и инспекторы ювенальной превенции был обнаружен факт ненадлежащего воспитания двух маленьких детей.



Так, мать этих детей, которая злоупотребляет алкоголем, решила почистить сточную яму, открыла ее и "забыла" об этом, создав этим угрозу для жизни двух своих сыновей.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов рассказал о переходе школ на смешанное обучение.

Он отметил, что решение о переходе школ к смешанной форме обучения с 1 сентября будет приниматься непосредственно руководством учреждения.

Согласно рекомендациям МОЗ, обучение в школе прекратится, и оно перейдет на дистанционное только, если область будет находится в красной зоне.



Напомним, "будут носить защитные щитки": в школах Харькова вводят новые правила из-за карантина.

Также Politeka сообщала, что в Киеве китайский вирус нанес новый удар, пугающие цифры: "почти 11 тысяч...".