В Киеве могут повторно закрыть метро и запретить работу наземного транспорта
Об этом в эфире Свобода Live заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв (заболеваемости – прим.), то мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь за здоровье и жизнь людей», – сказал Кличко.
Также он рассказал, остановится ли транспорт в Киеве, если город попадет в «красную» карантинную зону:
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«Я против того, чтобы причесывать всех под одну гребенку для того, чтобы одни правила для всех делать. Исключительно мэры городов, на местах, чувствуют и несут ответственность перед обществом для того, чтобы вспышки не было... Что означает взрыв? Взрыв означает, что количество коек, количество врачей будет меньше количества пациентов", - сказал мэр Киева.
К слову, по состоянию на утро 31 августа в Киеве подтверждено 13370 случаев заболевания китайским вирусом.
За сутки количество больных вирусом в столице увеличилась на 277 человек.
Кроме того, мы писали что красная зона пополнилась новыми украинскими городами
Об этом информирует пресс-служба правительства.
Так, в красную зону в условиях адаптивного карантина попали населенные пункты в пяти областях.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00:00 31 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", - проинформировала пресс-служба правительства.
В частности, в красную зону попали Ивано-Франковск, Черновцы и населенные пункты в следующих регионах: Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.
В оранжевой зоне находятся областные центры: Луцк, Ужгород, Львов, Сумы, Тернополь, Харьков, а также ряд других населенных пунктов.
На этот раз в желтую зону попали Винница, Житомир, Одесса, Ровно, Хмельницкий и Чернигов. Украинская столица также находится в этом перечне.
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