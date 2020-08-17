Общественный деятель Андрей Пальчевский высказался об использовании бюджета Киева

Как передает Politeka.net, свое мнение на этот счет он высказал в эфире «112 канала». Пальчевский был возмущен тем фактом, что на Позняках в Киеве не могут отремонтировать очистительные сооружения, в результате чего люди вынуждены страдать от неприятного запаха.

«Это безобразие. И самое главное – все превращается в такую вещь. Выходят взрослые дядьки с мудрыми лицами и говорят: «Мы побелили бордюры, поставили скамейки». Ребята, у вас миллиардные бюджеты. Вам нужно убрать де**мо! И, кстати, оно же небезопасно, с точки зрения здоровья, это все вдыхают несчастные люди», - объяснил Пальчевский.

По его словам, этого не было сделано. Зато власть ветки подстригла. А люди, вместо этого, ждут, пока решат проблемы с мышами.

«А они покрасили и говорят: «Что вы тут болтаете языком? А вы покрасили?». Я всегда отвечаю: «А вы дали мне 2 миллиарда?», - объясняет общественный деятель.

Пальчевский рассказал, что ему сейчас часто задают вопрос о том, что он сделал, прежде чем критиковать власть.

«А я им говорю. Вы понимаете разницу между тем, кто у власти, а кто нет? Если не понимаете, я вам объясню. Если просто, разница состоит в том, что народ Украины, жители Киева, но в основном физические лица, выдают человеку и группе людей (под названием Киеврада) 2 млрд долларов. Так какие скамейки? Там можно строить фабрики и заводы, строить больницы. Там можно построить не один мост стеклянный, который обсуждается как самое большое достижение, а несколько мостов. А что творится сейчас?», - подвел итог Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский раскрыл всю суть ситуации с Майданом в Беларуси: «За Лукашенко никто не…».

Также Politeka писала, что Зеленского ждет импичмент, Пальчевский предупредил президента: «Его медленно топят».

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский высказался о закрытии русскоязычных школ в Киеве: "Там такие же патриоты".