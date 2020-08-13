В Буче мать-алкоголичку лишили возможности воспитывать детей
Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook Ювенальной превенции.
Сообщается, что во время совместного рейда специалистов местного Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, Бучанского горсовета и инспекторы ювенальной превенции был обнаружен факт ненадлежащего воспитания двух малолетних детей.
Так, мать этих детей, которая злоупотребляет спиртными напитками, решила почистить сточную яму, открыла ее и "забыла" об этом, создав этим угрозу для жизни двух своих сыновей.
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Увидев, что женщина сильнго пьяна, полицейские с целью предотвращения возможной трагедии решили немедленно изъять и отправить в медицинское учреждение двух мальчиков.
Politeka писала, что в В Киеве женщина оставила под магазином двух маленьких детей
Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления столичной Нацполиции в Facebook.
Сообщается, что правоохранители получили сообщение о том, что на улице Северной рядом с магазином продолжительное время стоит без присмотра коляска с двумя малышами.
Полицейским удалось найти родственницу детей и узнать от нее, почему она их оставила у магазина.
Стало известно, что семья девочек состоит на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах в связи с тем, что родители детей уклоняются от выполнения своих обязанностей.
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