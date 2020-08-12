Накануне местных выборов мэр Киева Виталий Кличко поручил “смотрящему” Денису Комарницкому и своему бывшему заместителю, а ныне главному аудитору страны Геннадию Плису выбивать деньги из подрядчиков на транспортной инфраструктуре. Об этом сообщает “Голос.ua”.

“Главным бенефициаром “дорожных схем” столицы в данный момент является смотрящий Денис Комарницкий. Выбившись в руководители правящей фракции Киевсовета 10 лет назад, он затаился в каденцию Александра Попова, но вновь воспрял при Виталии Кличко. И с каждым годом только наращивает влияние. “Зайти” на столичные дороги Комарницкий смог при помощи Георгия Глинского. Они вместе дерибанили Киев еще во времена, когда Глинский возглавлял “Киевавтодор”. Он на 100% человек Комарницкого, его доверенное лицо и старый приятель. И вот в апреле этого года Глинский был назначен советником заместителя мэра Александра Густелева по вопросам капстроительства объектов дорожно-транспортной инфраструктуры”, - говорится в статье.

Отметим, сам Густелев до назначения замом Кличко также возглавлял “Киевавтодор”. И в данный момент именно он курирует вопросы дорожного строительства, а также, по данным СМИ, полностью контролирует Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, директором которого является его бывший заместитель Валентин Осипов.

“Надо отдать Глинскому должное: в отличие от многих современных “новых лиц”, он - действительно настоящий профессионал и отлично разбирается в дорожных работах. Именно такой человек был нужен Комарницкому рядом с Густелевым - чтобы контролировать его деятельность в интересах смотрящего”, - сказано в материале.

Там также сообщается, что партнером Дениса Комарницкого в распределении средств столичной транспортной инфраструктуры стал Геннадий Плис.

“С помощью влияния смотрящего ему удалось добиться назначения заместителем Директора департамента транспортной инфраструктуры - начальником управления координации и развития дорожного хозяйства и инфраструктуры своего человека - Андрея Романенко. Не секрет, что Комарницкий с Плисом близко общаются и периодически встречаются. Одну из таких встреч задокументировал и опубликовал известный пранкер Джокер на своем телеграм-канале”, - напомнило издание.

По его информации, задачей, которую на Романенко возложили Комарницкий и Плис, является лоббирование подконтрольных компаний в качестве подрядчиков на все дорожные и транспортные объекты Киева, на которые из бюджета выделяются сотни миллионов долларов в год. Кроме того Романенко поручено “выдавливать” чужие, неподконтрольные компании с тендеров.

Также в материале утверждается, что именно Кличко санкционировал “заход” Комарницкого и Плиса на дорожные схемы.

“Допустив их к кормушке, он одновременно поставил жесткую задачу: Комарницкий и Густелев должны выбивать у подрядчиков деньги на грядущие выборы. Поддержание рейтинга обходится дорого, Кличко нужен дополнительный ресурс. А уж Комарницкий с Плисом, сев на потоки, смогут его мэру предоставить”, - резюмируют СМИ.