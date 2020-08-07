Общественный деятель Андрей Пальчевский обратил внимание на критическую проблему, которая мешает Украине развиваться

Об этом он рассказал в эфире программы "Пульс" на канале "112 Украина", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца). По словам Андрея Пальчевского, власти Украины не развивают сферы науки и образования, которые критически важны для экономики страны.

"Недавно один мой товарищ, который очень любит науку, как и я люблю, вдруг произнес слова: "Для того, чтобы Америка стала великой, сказал один ученый, она должна быть умной". Для того, чтобы сделать Украину великой и насытить наш рынок, мы должны в первую очередь продвигать науку и учебу, а на этом фронте ничего не делается", - заявил общественный деятель.

Как отметил Пальчевский, даже тем украинцам, которые получили хорошее образование, негде применять свои знания на практике. Поэтому и происходит так называемая "утечка мозгов" - люди предпочитают уезжать за границу и там искать себе высокооплачиваемую работу. Общественный деятель назвал главные шаги, которые исправят плачевную ситуацию.

"Я считаю, что одна из серьезнейших проблем - мы не готовим специалистов. У нас получается: мы родили детей, а они уходят на родную Финляндщину или еще куда-то клубнику собирать, потому что применения высоким технологиям нет. Значит, что-то должно быть кластерное, где наука и технология объединяются рядом производства. Должен быть концепт, должна быть идея - ее не прозвучало. Куда мы идем?", - возмутился Андрей Пальчевский.

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