В Киеве девушка избила патрульную полицейскую ногами в живот

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на пресс-службу столичной полиции.

Так, сообщается, что киявлянка хотела помешать сотрудникам полиции разнять пьяную драку одной из компаний.

Произошло ЧП на улице Бурмистенко. Пьяные драчуны успокаиваться не хотели даже после того, как на место драки прибыли правоохранители.

"Участники конфликта начали нецензурно выражаться в сторону сотрудников полиции. Когда патрульные стали составлять админматериалы на правонарушителей, две девушки начали препятствовать им. К одной из злоумышленниц патрульная применила наручники, в этот момент ее подруга начала бить полицейскую ногой в живот", – говорится в сообщении полицейских.

Девушку-полицейскую избили так сильно, что пришлось вызывать карету "скорой". В итоге, пьяных дебоширок удалось задержать. Теперь им светит до пяти лет тюремного заключения, в случае, если суд докажет ее вину.

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