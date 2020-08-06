В Киеве патрульные спасли женщину от падения с пятого этажа

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на сообщение в Facebook пресс-службы столичной полиции.

Сообщается, что происшествие случилось на улице Бальзака. Когда полицейские приехали на поступивший вызов, то увидели, что на уровне пятого этажа висит женщина, ухватившаяся за простыню.

При этом несчастная причала, что у нее не осталось сил держаться и она вот-вот сорвется вниз. Правоохранители оперативно поднялись на пятый этаж, зашли к соседям женщины, объяснив им о случившемся.

Через балкон в их квартире женщину удалось втащить в помещение. Оказалось, что потерпевшая решила спуститься во двор к знакомому, однако что-то пошло не так, и она зависла на пятом этаже.

Почему она выбрала такой экстравагантный способ, женщина объяснит не смогла или не захотела. Сейчас ее здоровью и жизни ничего не угрожает.

Politeka писала, что полицейская сделала замечание пенсионерке, которая торговала в неположенном месте. Об этом сообщил украинец в соцсетях.

"Это что-то напоминает 33 год. Бабушку не спросили, может у нее буханку хлеба не за что купить. Запомните этих героев, они совершили преступление против собственного народа", - отметил он в подписи к снимку.

На фото видно, что к пожилой женщине, которая осуществляла торговлю в неположенном месте, подошла полицейская и, скорее всего, попросила покинуть это место.

В Одессе полиция продолжает штрафовать за нарушение карантинных ограничений. В этот раз пострадали работница кафе и владелец бара за то, что обслуживали клиентов без масок. Об этом стало известно из судебного реестра.

Первый случай нарушения зафиксировали в заведении на Фонтанской дороге. Девушка-официантка, проигнорировала карантинные запреты и обслуживала клиентов без маски за что и поплатилась. На нее был наложен штраф в размере 17 тысяч гривен.

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