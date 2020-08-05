В Киеве на видео сняли обнаженного мужчину, гулявшего по правительственному кварталу

Видео с данным инцидентом опубликовал в соцсети Facebook пользователь Дмитрий Кучер, передает Politeka.

Мужчину, на котором совсем не было ни одежды, ни обуви, видекли в Крепостном переулке столицы.

В чем причина такого неадекватного поведения мужчины, кто он такой, и чем закончилась его "прогулка" – на данный момент неизвестно.

В комментариях к сообщению украинцы разделились во мнениях: кто-то смеется, некоторые возмужены поведением мужчины.

"Террорист без бомбы, но с я**ами. Результат закриття психлікарень. Захочешь женится и не так походишь по центру. Потихоньку мода пришла из Нью-Йорка. В дурдоме «день открытых дверей», вот они и творят, кому что вздумается. Заплатил налоги, идёт спать спокойно", – пишут пользователи.

Politeka писала, что в Киеве мужчина по неизвестным причинам решил оголотися и позировать в таком виде на дороге. Мужчина, на котором нет абсолютно никакой одежды, шагает посередине проезжей части и показательно останавливается перед каждым авто, которое попадается ему на пути. Когда же мужчина подошел к очередной машине, водитель, судя по всему, не оценил юмора киевского нудиста и ударил его кулаком в голову. От удара обнаженный мужчина сразу же упал на асфальт.

По Одессе гонял пьяный водитель с пистолетом в автомобиле. Соответствующие видео и подробности разместила пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.

В ночь на 31 июля патрульные остановили автомобиль Lexus, который ехал по улице Генуэзской с включенными проблесковыми маячками. Водитель при общении с полицейскими начал вести себя агрессивно и был с явными признаками алкогольного опьянения, но самое интересное, что в его автомобиле патрульные обнаружили патроны и пистолет без разрешительных документов.

В Киеве маршрутчик "принял на грудь" и уселся за руль, фото беспредела.

В Одессе мужчина разделся и гулял по дороге, видео: "водитель не выдержал и..."

На одесситов открыли охоту прямо на пляже: "пока заходят в море".