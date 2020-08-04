В Киевском ботаническом саду неизвестные испортили памятник Мастеру Йоде

Об этом пишет Politeka со ссылкой на издание Сегодня.

Сообщается, что вандалы повредили памятник персонажу "Звездных войн", который, кстати, является единственым в Европе, пробив ему руку.

На сегодняшний день у статуи пробита рука, в которой известный персонаж держит посох. К слову говоря, посох тоже весь в ржавчине и трещинах.

"Неизвестные пробили ладонь статуи. У нас не хватает охраны, чтобы возле памятника обустроить постоянный пост. Будем восстанавливать памятник своими силами", – жалуется директор ботанического сада имени Гришко Наталья Заименко.

Сотрудники ботсада не представляют, кому могла прийти в голову идея обезобразить памятник.

"Призываем сообщать о подобных выходках со стороны неадекватных посетителей. Также можно сразу обращаться в полицию или в нашу администрацию", – просят в администрации.

Politeka сообщала, что в Днепре неизвестные расписали белой краской фонарные опоры на Новом мосту. Об этом сообщил в Facebook заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

"Добрые, очень добрые жители города Днепр, за ночь испаскудили 36 опор на новом мосту. Ни у кого не вызывает сомнений, что своими надписями, они хотели довести до жителей горда очень важную и жизнеутверждающую информацию. Проверим", – написал он.

Среди харьковских хулиганов появился новый тренд: снимать все безобразие, которое они творят, и публиковать все это в соцсетях. При этом их совершенно не смущает тот факт, что на кадрах – очевидное нарушение закона. Видео очередного беспредела опубликовали на странице «Харьковские Будни» в социальной сети Инстаграм.

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