Лишь за минувшие сутки зафиксировано несколько возгораний

В разных местах Киевской области ежедневно пылает трава

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на сообщение пресс-службы ГСЧС в Киевской области.

Так, сообщается, что вчера, 30 июля в Фастове Киевской области загорелся травяной настил на открытой территории, сигнал о чем поступил спасателям.

На место происшествия экстренно прибыл дежурный караул. Возгорание удалось оперативно потушить силами трех человек, вооруженных необходимой техникой и инструментами.

В тот же день загорелся травяной настил неподалеку от села Лебедевка, который тоже потушили достаточно оперативно.

На данный момент причины возникновения возгораний неизвестны, специалисты пытаются установить, был ли это умышленный поджог или результат неосторожного обращения с открытым огнем.

Politeka сообщала, что в Днепропетровской области сгорело 45 гектаров вшеничного поля. Так, в Межевскому районе Днепропетровской области мужчина сжигал возле пшеничного поля стерню, и в результате сжег 45 гектаров пшеницы.

Чрезвычайное просишествие случилось возле села Владимировка. Директор местного агрохозяйства сообщил в Службу спасения о том, что там горит пшеничное поле. Спасатели, которые приехали на место ЧП, обнаружили, что горит пшеничное поле общей площадью 170 гектаров. После ликвидации пожара выяснилось, что огонь уничтожил 45 гектаров пшеницы.

А в Киеве женщина сгорела заживо в результате пожара в квартире. Известно, что трагедия произошла в Деснянском районе столицы на улице Закревского. Пожар возник в одной из квартир многоэтажки.

"На балконе предпоследнего этажа многоквартирного жилого дома на Закревского вспыхнул серьезный пожар. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Надеемся, что ликвидируют быстро и никто не пострадает", - сказано в сообщении.

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