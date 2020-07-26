Действующий градоначальник Киева Виталий Кличко и общественный деятель Андрей Пальчевский являются лидерами в гонке за кресло мэра столицы

Об этом стало известно из социсследования, которое было проведено ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 13 по 15 июля.

Согласно опубликованным данным, за Кличко готовы отдать свои голоса 23,8% респондентов. Следом за ним в рейтинге идет Пальчевский, которому отдают предпочтение 22,7% участников опроса.

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Следом за ними расположились такие кандидаты:

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%

Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%

Сергей Притула («Голос») – 3,9%

Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Стоит отметить, что разрыв между Кличко и Пальчевским стремительно сокращается. Глава Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов подчеркнул, что рейтинг действующего градоначальника Киев снизился на 5%, в то время как Пальчевский нарастил свою поддержку приблизительно на такую же цифру.

По словам Лагутова, причинами падения рейтинга Кличко стали скандалы с мостами и заместителями главы КГГА, а также частые отключения горячей воды, которые тот обещал прекратить. Как результат, более 41% киевлян недовольны работой действующего мэра.

Кроме того, он отметил, что Николай Томенко и Андрей Билецкий также могут претендовать на кресло мэра столицы, так как их рейтинг поднялся на 10%.

Жителям столицы также предложили ответить на вопрос, какую политическую силу они поддерживают и результаты оказались следующими:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Победа Пальчевского» – 14,0%

Как видно, партия «УДАР» Кличко не попала в ТОП-3. Поддержка этой политсилы в июле составила 9,3%.

Напомним, ранее писали, Андрей Пальчевский отбирает голоса у Зеленского и ОПЗЖ, - эксперт

 