Действующий градоначальник Киева Виталий Кличко и общественный деятель Андрей Пальчевский являются лидерами в гонке за кресло мэра столицы

Об этом стало известно из социсследования, которое было проведено ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 13 по 15 июля.

Согласно опубликованным данным, за Кличко готовы отдать свои голоса 23,8% респондентов. Следом за ним в рейтинге идет Пальчевский, которому отдают предпочтение 22,7% участников опроса.

Следом за ними расположились такие кандидаты: