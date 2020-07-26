Действующий градоначальник Киева Виталий Кличко и общественный деятель Андрей Пальчевский являются лидерами в гонке за кресло мэра столицы
Согласно опубликованным данным, за Кличко готовы отдать свои голоса 23,8% респондентов. Следом за ним в рейтинге идет Пальчевский, которому отдают предпочтение 22,7% участников опроса.
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Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%
Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%
Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%
Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%
Сергей Притула («Голос») – 3,9%
Алексадр Омельченко – 3,3%
По словам Лагутова, причинами падения рейтинга Кличко стали скандалы с мостами и заместителями главы КГГА, а также частые отключения горячей воды, которые тот обещал прекратить. Как результат, более 41% киевлян недовольны работой действующего мэра.
Кроме того, он отметил, что Николай Томенко и Андрей Билецкий также могут претендовать на кресло мэра столицы, так как их рейтинг поднялся на 10%.
«Европейская солидарность» – 16%
«Слуга народа» – 14,7%
«Победа Пальчевского» – 14,0%
Как видно, партия «УДАР» Кличко не попала в ТОП-3. Поддержка этой политсилы в июле составила 9,3%.
Напомним, ранее писали, Андрей Пальчевский отбирает голоса у Зеленского и ОПЗЖ, - эксперт