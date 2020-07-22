Общественный деятель Андрей Пальчевский стремительно завоевывает доверие киевлян
Об этом свидетельствуют результаты социсследования ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", проведенного в Киеве с 13 по 15 июля, передает Politeka.net.
Киевлян спросили о том, за кого они будут голосовать на грядущих выборах мэра столицы. Результаты получились следующие:
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Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%
Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%
Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%
Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%
Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%
Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%
Сергей Притула («Голос») – 3,9%
Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%
Алексадр Омельченко – 3,3%
Полученную картину прокомментировал директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов. В частности он отметил, что с октября 2019 года рейтинг Виталия Кличко снижается. Так, с октября по июль нынешний мэр потерял около 5% поддержки, тогда как количество сторонников Андрея Пальчевского заметно увеличилось. В июле разрыв между лидерами предвыборной гонки составляет всего 1%.
Эксперт выделил главные причины падения рейтинга Виталия Кличко. Так более 41% киевлян недовольны работой градоначальника. Постоянно происходят события, которые подрывают его популярность. Среди них можно выделить скандалы с мостами и заместителями главы КГГА, а также частые отключения горячей воды, которые Виталий Кличко обещал прекратить.
Стабильно перспективными кандидатами директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» назвал Николая Томенко и Андрея Билецкого, рейтинг которых вырос примерно на 10%. Благодаря такой поддержке они тоже уверенно претендуют на пост киевского мэра.
В ходе опросу у киевлян также спросили, за какую партию они бы голосовали, если бы выборы состоялись на ближайшей неделе. Результаты оказались следующими:
«Европейская солидарность» – 16%
«Слуга народа» – 14,7%
«Победа Пальчевского» – 14,0%
Показательно, что партия «УДАР» Виталия Кличко не вошла в тройку лидеров – в июле ее поддерживают менее 10% избирателей.
Напомним, ранее Андрей Пальчевский раскрыл, каким, по его мнению, должен быть Киев и какие ошибки были допущены в руководстве городом.
"Нам все время навязывают архаичность: давайте посадим больше деревьев, которые были, перестроим мост, который строили 50 лет назад, такой же, только в десять раз дороже. А мы должны строить новые гостиницы, больницы, вокзалы, аэропорты", — отметил Пальчевский.
Лидер партии "Перемога Пальчевського" добавил, что также жителям столицы не хватает "нормальных домов" для жилья.
Напомним, что Андрей Пальчевский раскрыл, как победить в войне с бедностью украинцев: "Мы откроем два...".
Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский получил высокую степень доверия киевлян.
Также Politeka писала, что Кличко насмешил киевлян новым перлом, позор попал на видео: "Шалун".