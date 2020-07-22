Общественный деятель Андрей Пальчевский стремительно завоевывает доверие киевлян



Об этом свидетельствуют результаты социсследования ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", проведенного в Киеве с 13 по 15 июля, передает Politeka.net.

Киевлян спросили о том, за кого они будут голосовать на грядущих выборах мэра столицы. Результаты получились следующие:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%

Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%

Сергей Притула («Голос») – 3,9%

Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Полученную картину прокомментировал директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов. В частности он отметил, что с октября 2019 года рейтинг Виталия Кличко снижается. Так, с октября по июль нынешний мэр потерял около 5% поддержки, тогда как количество сторонников Андрея Пальчевского заметно увеличилось. В июле разрыв между лидерами предвыборной гонки составляет всего 1%.

Эксперт выделил главные причины падения рейтинга Виталия Кличко. Так более 41% киевлян недовольны работой градоначальника. Постоянно происходят события, которые подрывают его популярность. Среди них можно выделить скандалы с мостами и заместителями главы КГГА, а также частые отключения горячей воды, которые Виталий Кличко обещал прекратить.

Стабильно перспективными кандидатами директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» назвал Николая Томенко и Андрея Билецкого, рейтинг которых вырос примерно на 10%. Благодаря такой поддержке они тоже уверенно претендуют на пост киевского мэра.

В ходе опросу у киевлян также спросили, за какую партию они бы голосовали, если бы выборы состоялись на ближайшей неделе. Результаты оказались следующими:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Победа Пальчевского» – 14,0%

Показательно, что партия «УДАР» Виталия Кличко не вошла в тройку лидеров – в июле ее поддерживают менее 10% избирателей.

Напомним, ранее Андрей Пальчевский раскрыл, каким, по его мнению, должен быть Киев и какие ошибки были допущены в руководстве городом.

"Нам все время навязывают архаичность: давайте посадим больше деревьев, которые были, перестроим мост, который строили 50 лет назад, такой же, только в десять раз дороже. А мы должны строить новые гостиницы, больницы, вокзалы, аэропорты", — отметил Пальчевский.

Лидер партии "Перемога Пальчевського" добавил, что также жителям столицы не хватает "нормальных домов" для жилья.

Напомним, что Андрей Пальчевский раскрыл, как победить в войне с бедностью украинцев: "Мы откроем два...".

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский получил высокую степень доверия киевлян.

Также Politeka писала, что Кличко насмешил киевлян новым перлом, позор попал на видео: "Шалун".