Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский оказался одним из лидеров по мнению жителей столицы, который может эффективно руководить городом

Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 13 по 17 мая. Респондетам предложили ответить на вопрос, кого они видят в кресле мэра, если бы выборы состоялись уже сейчас.

Топ-3 выглядит следующим образом:

действующий мэр Виталий Кличко. Ему оказали поддержку 23,9% киевлян;

лидер партии "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский с 22,6% голосов;

лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, которому оказали доверие 11,3% респондентов.

Глава Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов прокомментировал результаты и отметил интересный нюанс. Рейтинг Кличко, по сравнению с предыдущим соцопросом, упал на 5%, При этом Пальчевский поднялся приблизительно на столько же пунктов. Таким образом общественный деятель фактически сравнялся со своим главным оппонентом.

Стоит отметить, что узнаваемость Пальчевского стремительно растет, благодаря комментированию всех актуальных процессов, происходящих в стране. Как известно, он является частым гостем различных общественно-политических ток-шоу на украинских телеканалах.

Ранее мы сообщали, в недавнем интервью Пальчевский заявил, что хочет быть не политиком, а государственным деятелем, и объяснил почему: "Я не хочу быть просто политиком. Если кем становиться, то государственным деятелем. Политик - это тот, кто меняет принципы в зависимости от рейтинга. А я хочу воплотить в жизнь то, во что верю с самого своего киевского детства. Например, правильное распределение валового продукта, то есть национального богатства. В скобках читаем – справедливость. Забота о людях не как о безликом эфемерном обществе, а помощь тем, кто попадается на жизненном пути".

Напомним, что эксперт оценил перспективы партии Пальчевского сформировать фракцию в Киевсовете