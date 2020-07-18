Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский оказался одним из лидеров по мнению жителей столицы, который может эффективно руководить городом
Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 13 по 17 мая. Респондетам предложили ответить на вопрос, кого они видят в кресле мэра, если бы выборы состоялись уже сейчас.
Топ-3 выглядит следующим образом:
- действующий мэр Виталий Кличко. Ему оказали поддержку 23,9% киевлян;
- лидер партии "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский с 22,6% голосов;
- лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, которому оказали доверие 11,3% респондентов.
Глава Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов прокомментировал результаты и отметил интересный нюанс. Рейтинг Кличко, по сравнению с предыдущим соцопросом, упал на 5%, При этом Пальчевский поднялся приблизительно на столько же пунктов. Таким образом общественный деятель фактически сравнялся со своим главным оппонентом.
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Стоит отметить, что узнаваемость Пальчевского стремительно растет, благодаря комментированию всех актуальных процессов, происходящих в стране. Как известно, он является частым гостем различных общественно-политических ток-шоу на украинских телеканалах.
Ранее мы сообщали, в недавнем интервью Пальчевский заявил, что хочет быть не политиком, а государственным деятелем, и объяснил почему: "Я не хочу быть просто политиком. Если кем становиться, то государственным деятелем. Политик - это тот, кто меняет принципы в зависимости от рейтинга. А я хочу воплотить в жизнь то, во что верю с самого своего киевского детства. Например, правильное распределение валового продукта, то есть национального богатства. В скобках читаем – справедливость. Забота о людях не как о безликом эфемерном обществе, а помощь тем, кто попадается на жизненном пути".
Напомним, что эксперт оценил перспективы партии Пальчевского сформировать фракцию в Киевсовете