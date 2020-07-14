За прошедшие сутки в столице китайский вирус диагностирован у 112 человек, один человек скончался.

Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

По информации градоначальника, среди новых заболевших 50 женщин (от 20 до 79 лет), 56 мужчин (от 22 до 84 лет), 4 девочки (от 4 до 15 лет) и 2 мальчика – 12 и 16 лет.

Также за прошедшие сутки заболевание диагностировано у восьми медиков.

В киевские больницы госпитализировали девять человек, остальные находятся на самоизоляции под наблюдением медиков.

За минувшие сутки выздоровели 15 человек. Всего с начала пандемии коронавирус преодолели 2124 киевлян.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зарегистрировано в Дарницком районе – 31, в Деснянском – 21, в Днепровском – 14 случаев.

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