Аномальная жара привела к неприятным последствиям

В Киевской области в реке Здвиж, которая протекает около села Юров, Макаровский район, зафиксировали серьезное загрязнение. Очевидцы утверждают, что на воде появились темные пятна, а еще она жутко воняет.

В ходе изучения одного квадратного метра водоема специалисты обнаружили 179 экземпляров погибшей рыбы (щуки, окуни, налимы, караси и другие). Общий вес останков превысил 500 грамм, пишет Politeka.net, ссылаясь на данные управления Госрыбагентства в Киеве и области.

Чтобы выяснить причины загрязнения водоема и гибели биоресурсов, специалисты взяли образцы воды в нескольких участках и отправили их в лабораторию. В Госрыбагенстве также добавили, что река Здвиж загрязнена вплоть от села Красная Слобода до дамбы в Макарове.

С похожей проблемой недавно столкнулись жители Одесской области. В Хаджибейском лимане зафиксировали масштабный мор рыбы и креветок. Специалисты предполагают, что гибель такого большого количества обитателей водоема связана с чрезмерной концентрацией сине-зеленых водорослей, что в свою очередь произошло из-за недостаточного водообмена.

Напомним, что ранее Politeka писала об «атаках» медуз в водах Черного и Азовского морей. Многие отдыхающие жалуются, что им приходится покидать пляжи с сильными ожогами и даже обращаться за помощью врачей. Специалисты уже объяснили, что появление медуз обусловлено аномально высокой температурой.

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