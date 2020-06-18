Центр «Социальный мониторинг» 10-15 июня 2020 года провел социологический опрос среди жителей столицы

Один из вопросов к респондентам касался отношения киевлян к политикам и высокопоставленным чиновникам, пишет Znaj.ua.

Наиболее негативно жители столицы относятся к политикам из команды предыдущей власти.

Арсен Аваков – 67,3%

Виктор Медведчук – 67%

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Арсений Яценюк – 63,4%

Владимир Гройсман-63,4

Юлия Тимошенко – 61,6%

Петр Порошенко – 60,9%

Также негативно оценили деятельность Дмитрия Гордона – 60,9% и Николая Тищенко – 58,6%.

Наименьшие показатели недоверия у Николая Томенко – 27,2% и Андрея Пальчевского -28%.

Общая картина доверия-недоверия к политикам среди киевлян:

Социологическое исследование было проведено методом личного интервью’ю по месту жительства. Выборочная совокупность составляет  1000 респондентов, стандартное отклонение 1,9-3,2%.