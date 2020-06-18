Центр «Социальный мониторинг» 10-15 июня 2020 года провел социологический опрос среди жителей столицы
Один из вопросов к респондентам касался отношения киевлян к политикам и высокопоставленным чиновникам, пишет Znaj.ua.
Арсен Аваков – 67,3%
Виктор Медведчук – 67%
Рост доллара, повышение зарплат на 70% и новые правила в транспорте - главное за ночь
Пьяная Волочкова с подружкой закатила гулянку, камера сняла все: "А под ногами хвост валяется?"
Владимир Зеленский поразил поступком после диагноза жены: "Не смог и пару дней"
Беда произошла с победителем "Евровидения" Александром Рыбаком: "Ударил в живот так сильно, что..."
Арсений Яценюк – 63,4%
Владимир Гройсман-63,4
Юлия Тимошенко – 61,6%
Петр Порошенко – 60,9%
Также негативно оценили деятельность Дмитрия Гордона – 60,9% и Николая Тищенко – 58,6%.
Общая картина доверия-недоверия к политикам среди киевлян:
Социологическое исследование было проведено методом личного интервью’ю по месту жительства. Выборочная совокупность составляет 1000 респондентов, стандартное отклонение 1,9-3,2%.