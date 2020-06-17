Киевский суд признал незаконным захват более 140 квартир окружением Вячеслава Непопа, заметителя главы КГГА Виталия Кличко

Как передает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook пишет общественный активист Сергей Бригадир, который побывал на судебном заседании.

"Специально проехал 500 километров, чтобы попасть сегодня утром на апелляцию решение суда первой инстанции, где судья Пинчук, разобравшись в материалах дела в отношении рейдерского захвата окружением В.Непопа фонда "Соломенка", признал эти действия незаконными", - сообщил он.

Как рассказал Сергей Бригадир, на жену и сына Непопа "через фиктивную ипотеку" оформили 144 квартиры в доме, который построила компания "Фундамент", в качестве копенсации за долги перед главой благотворительного фонда "Соломенка". Активист подчеркнул, что родственники заместителя Кличко являются конечными бенефициарами в строительной фирме. При этом коммунальная на улице Любомира Гузара досталась фонду бесплатно.

По словам Бригадира, схему провернули "за счет киевского бюджета" в интересах благотворительного фонда "Соломенка" где Непоп был соучредителем, по заказу коммунального предприятия "Житлоинвестбуд" где он же работал директором.

"Рейдерский захват фонда господину Непопу был нужен для того, чтобы через нового директора вывести из баланса недвижимость фонда на своих людей", - заявил активист.

Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".

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