Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали межрегиональную сеть российских ботоферм в Киеве и других регионах.

Передает Politeka.net со ссылкой на сайт СБУ.

Сообщается, что возможности сети позволяли генерировать фейки от более 10 тысяч ботов.

Организаторы ботофермы пользовались не только учетными записями в социальных сетях и е-мейлами, но и электронными кошельками с фейковыми персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением.

СБУ установила, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали, кроме украинских, также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ также без содействия со стороны спецслужб.

По информации Службы безопасности, выполняя заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, организаторы ботоферм осуществляли информационные "вбросы", способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами.

Всего в рамках уголовных производств проведены обыски по 12 адресам. Изъяты, в частности, более 40 тысяч SIM-карт мобильных операторов.

Разоблачение сети ботоферм осуществлялось в Киеве, Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях.

Ранее сообщалось, что группа интернет-агитаторов по указанию спецслужб РФ призывала к свержению власти в Украине.

Во время досудебного расследования было установлено, что жители Хмельницкого и Ивано-Франковска администрировали в социальных сетях сообщества сепаратистского направления.

Злоумышленники действовали под «прикрытием» украинской SMM-структуры и выполняли указания российских кураторов.

В соцсетях они распространяли преимущественно деструктивный контент: фейки о карантинных ограничениях из-за китайского вируса, дискредитацию органов государственной власти. И главное – агитаторы инспирировали протесты и продвигали идеи федерализации Украины.

Также мы писали, что украинские спецслужбы сначала карантина обнаружили сотни агитаторов, которые врали о вирусе из Китая.

«За период действия карантинных мероприятий Служба безопасности Украины разоблачила уже 207 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки про вирусе из Китая. Также заблокированы более 2 тысяч интернет-сообществ с общей аудиторией 800 тысяч пользователей», - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, украинцев неожиданно обложили новой данью, кто под ударом.

Как сообщала Politeka, СБУ поймали сотни агитаторов, которые лгали о китайский вирус по заданию России.

Также Politeka писала, что украинцы избили за кашель в автобусе: СБУ раскрыла, как боты взялись за тему вируса в Украине.