Жители столицы определились со своим фаворитом на будущих выборах мэра Кива

Об этом информирует Politeka.net.

Так, в популярном Telegram-канале Kyiv Live был проведен анонимный опрос с целью определить возможных фаворитов в гонке за креслом городского головы.

Лидером среди участников опроса стал журналист-самовыдвиженец Андрей Пальчевский, которого поддержали 25% опрошенных.

На втором месте оказался действующий градоначальник Киева Виталий Кличко с результатом в 24%.

В ТОП-5 по результатам анонимного соцопроса также попали Сергей Притула, Андрей Билецкий и Николай Томенко.

Таким образом, пятерка фаворитов в борьбе за кресло мэра Киева выглядит следующим образом:

Андрей Пальчевский - 25%; Виталий Кличко - 24%; Сергей Притула ("Голос") - 16%; Николай Томенко ("Рідна країна") - 5%; Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 5%.

18% опрошенных в рамках соцопроса украинцев ответили, что готовы отдать свой голос за нового кандидата. В целом, в анонимном исследовании приняли участие более 222 тысяч человек.

Ранее Андрей Пальчевский объяснил, как страна докатилась до сегодняшнего состояния. По его словам, этому способствовали две причины.

"Мы в 91-м году были одной из самых развитых стран Европы и за 30 лет мы докатились до сегодняшнего состояния по двум причинам: первая - это неготовность украинцев избирать лучших людей - избирали только худших и докатились до сегодняшнего дня", - заявил он.

Пальчевский уверен, что украинцев политики лишь кормили обещаниями, но в итоге народ остался ни с чем.

"Второе - это распад традиционных связей. То, что нас не принимает Европа и остальной мир и коню понятно. Это было еще тогда понятно, что мы никому не нужны, но нам рассказывали другое. 20 лет назад нам говорили, что "Европа наше будущее", - уверенно подчеркнул журналист Пальчевский.

Напомним, Пальчевский раскрыл феномен вируса в Украине: "Вы заметили, что он затрагивает только простых людей?".

Как сообщала Politeka, Пальчевский указал на огромную ошибку власти: "Эпидемия в Украине затянется из-за...".

Также Politeka писала, что украинцев довели до состояния скота, Пальчевский заявил об угрозе революции.