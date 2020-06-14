Жители столицы определились со своим фаворитом на будущих выборах мэра Кива
Об этом информирует Politeka.net.
Так, в популярном Telegram-канале Kyiv Live был проведен анонимный опрос с целью определить возможных фаворитов в гонке за креслом городского головы.
Лидером среди участников опроса стал журналист-самовыдвиженец Андрей Пальчевский, которого поддержали 25% опрошенных.
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На втором месте оказался действующий градоначальник Киева Виталий Кличко с результатом в 24%.
В ТОП-5 по результатам анонимного соцопроса также попали Сергей Притула, Андрей Билецкий и Николай Томенко.
Таким образом, пятерка фаворитов в борьбе за кресло мэра Киева выглядит следующим образом:
- Андрей Пальчевский - 25%;
- Виталий Кличко - 24%;
- Сергей Притула ("Голос") - 16%;
- Николай Томенко ("Рідна країна") - 5%;
- Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 5%.
18% опрошенных в рамках соцопроса украинцев ответили, что готовы отдать свой голос за нового кандидата. В целом, в анонимном исследовании приняли участие более 222 тысяч человек.
Ранее Андрей Пальчевский объяснил, как страна докатилась до сегодняшнего состояния. По его словам, этому способствовали две причины.
"Мы в 91-м году были одной из самых развитых стран Европы и за 30 лет мы докатились до сегодняшнего состояния по двум причинам: первая - это неготовность украинцев избирать лучших людей - избирали только худших и докатились до сегодняшнего дня", - заявил он.
Пальчевский уверен, что украинцев политики лишь кормили обещаниями, но в итоге народ остался ни с чем.
"Второе - это распад традиционных связей. То, что нас не принимает Европа и остальной мир и коню понятно. Это было еще тогда понятно, что мы никому не нужны, но нам рассказывали другое. 20 лет назад нам говорили, что "Европа наше будущее", - уверенно подчеркнул журналист Пальчевский.
Напомним, Пальчевский раскрыл феномен вируса в Украине: "Вы заметили, что он затрагивает только простых людей?".
Как сообщала Politeka, Пальчевский указал на огромную ошибку власти: "Эпидемия в Украине затянется из-за...".
Также Politeka писала, что украинцев довели до состояния скота, Пальчевский заявил об угрозе революции.