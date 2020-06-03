Столичный парк «Победы» несколько дней назад был украшен специальными клумбами по мотивам сказки “Алиса в Стране Чудес”.

Однако через некоторое время работники парка обнаружили, что цветочные композиции были повреждены неизвестными. Об этом передает Politeka.net.

За комментариями КП по УЗН Днепровского района, неизвестные похитили цветы цинерарии, сломали карту, вырвали мох на конструкциях, изувечили вход в нору кролика и др.

“Насколько же нужно быть не воспитанным, чтобы творить такой беспорядок?! Уважаемые посетители! Большая просьба бережно относиться к композициям и не топтаться там, где запрещено! Цените человеческий труд, ведь мы создавали эту красоту для наслаждения и положительных эмоций”, – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на станции харьковской подземки подростки снова разрисовали стены, которые перед этим тщательно отмыли женщины-коммунальниці.

Видео с «творчеством» несовершеннолетних опубликовали в соцсетях, передает Politeka.net. Как видно на записи, парень оскверняет чистые стены непонятными надписями, а друг снимает все это на камеру. При этом заметно, что ребята совсем не опасаются, что их может поймать полиция.

В комментариях харьковчане предложили свои варианты наказания подобных граждан, начиная от штрафа и исправительных работ и заканчивая такими радикальными мерами, как детские колонии и даже расстрел.

«Сначала дать тряпку и все привести в порядок, а потом руки поотбивать», «у них есть родители, вот вместе с родителями и пусть приводят в порядок, а потом еще и штраф заплатят!», «Сажать, несмотря на возраст. А штрафовать родителей за порчу имущества», «На родителей штраф наложить, а детям исправительные работы по благоустройству города в месяц»,- пишут пользователи соцсетей под публикацией.

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