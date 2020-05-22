22 мая Министерство здравоохранения опубликовало таблицу, согласно которой Киев и Киевская область пока не готовы к послаблению карантина

Как сообщает Politeka.net, по данным Минздрава, в столице общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения составляет 15,6 при необходимых менее 12 человек.

То есть, если следовать постановлению Кабмина от 20 мая, что и метро, и детские сады в Киеве в указанное мэром время (25 мая) могут не открыться, конечно, если ситуация кардинально не изменится.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда и какой транспорт начнет работать в обычном режиме

"С соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт: автобусы, трамваи, троллейбусы. С 25 мая будет восстановлена работа метрополитена", - сообщил киевский мэр.

По словам Виталия Кличко, в Киеве продолжают снимать ограничения. Так с 23 мая власти позволят открыть магазины площадью до 1000 кв м, спортивные и детские площадки в парках, скверах и во дворах жилых домов. С 25 мая возобновят работу промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

А вот когда заработают ТРЦ, пока непонятно. Виталий Кличко сообщил, что КГГА решит этот вопрос уже после открытия подземки.

Напомним, Кличко решил открыть метро, но запугал киевлян последствиями: "Будьте благоразумными".

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что Минздрав заявил о запуске метро в Киеве, названа дата: "Давно уже пора".