Протест с требованием уволить руководителя Офиса президента Андрея Ермака состоялся в Киеве

Акцию утроил Национальный Корпус возле Мариинского парка, где проходила пресс-конференция президента Владимира Зеленского, сообщает Politeka.net.

«Мы считаем, что лицо, которое способствует реализации политики государства-агрессора РФ, и предположительно причастно к совершению преступлений против основ национальной безопасности Украины и коррупционных правонарушений, должно быть уволено с должности руководителя Офиса Президента», - говорится в обращении представителей Нацкорпуса, которое передали Зеленскому.

В ходе протеста участники зажгли дымовые шашки. На акцию они вышли с плакатом, на котором размещен портрет действующего главы Офиса президента и надпись «Єрмак Z’ебися».

Активисты отметили, что подобные акции протеста против Ермака проведут сегодня также по всей Украине под стенами облгосадминистраций.

Ранее акция против Ермака прошла 12 мая под Офисом президента. Участники акции призвали руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака не сдавать украинских интересов России.

В ходе протеста активисты подожгли велосипедную шину в ведре. После этого одну из активисток задержали.

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