Президент Украины Владимир Зеленский объяснил народу, что будет если сейчас открыть метро, кинотеатры и прочее
В своем видеообращении 13 мая глава государства заговорил о страшных последствиях, если поспешить с ослаблением карантина.
"Нам вообще не сложно подписать бумагу, открыть метро и разрешить концерты. Но какими будут последствия: миллион заболевших? Кто хочет, чтобы картинки из фильмов про апокалипсис стали реальностью для вашего города?", - поинтересовался президент.
Зеленский анонсировал второй этап снятия ограничений на 22 мая, который будет касаться спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО. И подчеркнул, что ближайшие дни станут ключевыми.
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"Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. Я еще раз прошу вас сравнить нашу статистику и показатели других стран, в частности соседей. Нам удается удерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим", - заявил президент, добавив, что когда кто-то из украинцев не надевает маску - это отдаляет момент возвращения к нормальной жизни.
По словам Зеленского, он понимает, что всех интересует, "каким будет лето, как планировать отпуск, когда позволят самолеты, поезда, когда снова заработают кинотеатры, пляжи и метро".
"Ответ прост: все это зависит от нас с вами", - резюмировал гарант.
Ранее мы сообщали, власти Киева заявили о запуске метро после 22 мая, что уже на следующей неделе. Процесс будет идти постепенно с поэтапным наращиванием маршрутов и подвижного состава. При этом предполагается, что сознательные киевляне будут ездить только на работу и по важным неотложным делам. Индивидуальные средства защиты в виде масок, перчаток также никто не отменял, как и соблюдение социальной дистанции.
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