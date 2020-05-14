Президент Украины Владимир Зеленский объяснил народу, что будет если сейчас открыть метро, кинотеатры и прочее

В своем видеообращении 13 мая глава государства заговорил о страшных последствиях, если поспешить с ослаблением карантина.

"Нам вообще не сложно подписать бумагу, открыть метро и разрешить концерты. Но какими будут последствия: миллион заболевших? Кто хочет, чтобы картинки из фильмов про апокалипсис стали реальностью для вашего города?", - поинтересовался президент.

Зеленский анонсировал второй этап снятия ограничений на 22 мая, который будет касаться спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО. И подчеркнул, что ближайшие дни станут ключевыми.

"Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. Я еще раз прошу вас сравнить нашу статистику и показатели других стран, в частности соседей. Нам удается удерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим", - заявил президент, добавив, что когда кто-то из украинцев не надевает маску - это отдаляет момент возвращения к нормальной жизни.

По словам Зеленского, он понимает, что всех интересует, "каким будет лето, как планировать отпуск, когда позволят самолеты, поезда, когда снова заработают кинотеатры, пляжи и метро".

"Ответ прост: все это зависит от нас с вами", - резюмировал гарант.

Дорогі українці! В останні дні тема пожеж втратила хайп для деяких ЗМІ. Однак наші пожежники й рятувальники продовжували свою щоденну роботу. І станом на сьогодні в Житомирській області подолано більшість осередків вогню, а на території Зони відчуження всі пожежі у лісових масивах ліквідовано. Дякую за вашу тяжку працю. Крім того, сьогодні відбулося засідання Верховної Ради України. Незважаючи на всі чутки та звинувачення, на весь бруд і тиск, депутати ухвалили багатостраждальний «банківський закон». Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки – це мільярди доларів США. Ну і про найголовніше. Уже третій день ми з вами живемо в режимі першого етапу пом’якшення карантину. Ключове слово – пом’якшення. Не скасування, не кінець, а саме пом’якшення. І стосується воно лише окремих видів діяльності. Другий етап пом’якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого. Кожен наступний етап пом’якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику та показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається втримувати ситуацію завдяки вчасним діям і вашій підтримці. Давайте це продовжимо. Будь ласка, будьте відповідальними – залишайтеся вдома, носіть маски, коли потрібно вийти на вулицю, дотримуйтеся заходів гігієни. Кожен з нас має бути невід’ємною частиною єдиного війська – і тільки тоді ми переможемо хворобу. Gepostet von Володимир Зеленський am Mittwoch, 13. Mai 2020

Ранее мы сообщали, власти Киева заявили о запуске метро после 22 мая, что уже на следующей неделе. Процесс будет идти постепенно с поэтапным наращиванием маршрутов и подвижного состава. При этом предполагается, что сознательные киевляне будут ездить только на работу и по важным неотложным делам. Индивидуальные средства защиты в виде масок, перчаток также никто не отменял, как и соблюдение социальной дистанции.

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