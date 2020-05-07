Мэр Киева Виталий Кличко заступился за своего заместителя Николая Поворозника, которого подозревают в коррупции

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА обратился к правоохранителям во время брифинга 7 мая.

Николая Поворозника подозревают в получении крупной взятки. В апреле сотрудники СБУ и Национальной полиции провели к кабинете чиновника обыски и другие следственные мероприятия.

Виталий Кличко обратил внимание, что его заместителя до сих пор не вызвали на допрос. Кроме того, правоохранители не подтвердили и не опровергли информацию о его причастности к коррупционному преступлению. В связи с этим мэр потребовал от полицейских извиниться перед чиновником.

"Я требую официальной информации о якобы фактах, которые были обнародованы, или извинений перед Поворозником. В этом деле нужно как можно быстрее расставить точки над I. Виноват - должен отвечать по закону! Не виноват - зачем тогда кто-то пытается дискредитировать городскую власть?", - заявил Виталий Кличко.

Киевляне возмутились словами мэра. Многие комментаторы предполагают, что судьбу Поворозника уже давно решили, а Кличко теперь просто играет на публику:

"Ба, так может он не взяточник? Не виноват, беру назад. Клоун"; "Требует у силовиков? Вообще страх потерял... вымогатель"; "Смею предположить, что вопрос по г-ну Поворознику уже "решён" и "закрыт", так как г-н Кличко не стал бы разбрасываться подобными заявлениями в предверии местных выборов, не будь он уверен на 100% и его заявление могли бы истолковать как давление на правохранительные органы в случае предоставлении доказательств вины г-на Поворозника. В общем, всё как всегда"; "а почему он удивляется? у нас всегда так делается .... полтавских чиновников уже больше года как уличили в многомиллионных взятках, и до сих пор никто никому ничего".

Напомним, Кличко предупредил киевлян о новых правилах карантина: "Сегодня в столице уже...".

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