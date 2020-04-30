Мэра Киева Виталия Кличко высмеяли за попытку самостоятельно подстричься на карантине

Как сообщает Politeka.net, градоначальник демонстративно навел красоту на камеру. Он опубликовал видеоролик в Tik-Tok.

Пока в Киеве длится карантин, все парикмахерские и салоны красоты закрыты. Многие интересовались у Виталия Кличко в комментариях, как он следит за своей прической в таких условиях. И мэр записал видео по этому поводу.

Виталий Кличко подстригся ножницами и машинкой в собственной ванной. После он также помыл голову, высушил ее феном, причесался и показал конечный результат.

Многие пользователи сети не поверили, что Виталий Кличко действительно стрижется самостоятельно. Они предположили, что прическу киевскому мэру сделали специалисты, а весь процесс - это всего лишь игра на публику.

"Пиар ход. Есть парикмахеры личные. Вакарчук тоже в метро катался"; "вот если бы за свои слова отвечать научился, полезней бы было для города... главный вредитель столицы"; "рассчитано только это на детей или на времена царской россии"; "Стрижка не им сделана, процесс снял типа собственноручно, а результат однозначно парикмахер сделал"; "Как из седых волос получились темные"; "Теперь выйдет закон чтобы дома подстригались"; "Стал позором для страны!!!"; "Кличко меняет профессию?".

В описании Виталий Кличк намекнул на новый челлендж. Вполне возможно, что скоро его подхватят другие украинские политики.

Напомним, Кличко ошарашил киевлян новыми зарплатами: "Хватит над нами издеваться"

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