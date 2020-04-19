Максимальные показатели загрязнения воздуха завышены в несколько раз

Об этом свидетельствуют данные с тематических порталов, которые отслеживают уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, передает Politeka.net.

Согласно данным портала Iqair, украинская столица сейчас находится в лидерах мира по уровню загрязненности воздуха.

Киев (185) в антирейтинге перегнали только китайский Шанхай (показатель 259) и столица Саудовской Аравии Эр-Рияд (190).

Стоит отметить, что максимальные показатели загрязнения воздуха в Киеве по состоянию на сегодняшнее утро превышены почти в четыре раза (норма - 50).

Если анализировать данные с Saveecobot, то в некоторых районах Киева уровень загрязнения воздуха очень опасен для здоровья.

В частности, на улице Завальной (Осокорки) этот показатель остановился на отметке 211; на улице Тростянецкой (Позняки) - 279; возле Дарницкого вокзала - 286.

Что касается центра Киева, то тут показатели разные: от 33 до 179.

Ранее мы сообщали о том, что официальная статистика в Украине по загрязнению воздуха занижена, при чем по некоторым позициям в сотни раз. Такое заявление сделал украинский ученый Иван Ковалец.

По его словам, в стране совсем не проводят инвентаризацию любых загрязнений в воздухе, и не только из-за пожара.

"Мы получили и проанализировали базу данных статистики в Киеве и Киевской области за прошлый год. А потом сделали свое моделирование распространения и перемещения загрязнителей, в частности, загрязнение воздуха автотранспортом, сопоставили его с международными оценками. По некоторых веществах в официальной статистике – занижение объемов загрязнителей в два раза, а по некоторым – в сотни раз", - удивил эксперт.

Напомним, что мощный пожар охватил ресторан в Киеве, черный дым видно издалека: кадры ЧП.

Как ранее сообщала Politeka, появились кадры с эпицентра нового ада в Украине, и это не Чернобыль.

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