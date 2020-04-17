Ранним утром 17 апреля мэр Киева Виталий Кличко покинул задымленную столицу, чем всполошил горожан

Как сообщает Politeka.net, градоначальник отправился в Чернобыльскую зону отчуждения и опубликовал видеоотчет на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Виталий Кличко поговорил со спасателями и местными жителями. Он поделился, что есть проблемы при тушении пожаров, связанные с сильным ветром. Однако поспешил успокоить украинцев: "Я был там нормально... Загрязнения радиационного воздуха нет", - заявил Кличко.

По его словам, открытые очаги пламени уже устранены. Мэр признал, что в Киеве есть задымление из-за поджогов. При нем также измерили радиационный фон и приборы не показали превышения уровня радиации. После Виталий Кличко сфотографировался с группой пожарников.

Несмотря на заверения главы столицы, видео всполошило киевлян. Многие заметили, что во время эпидемии Виталий Кличко приехал к пожарным без защитной маски:

"А маски?"; "Маска нєвідімка це красіво"; "Почему не в масках?"; "А где маски и дистанция?"; "Без масок, ходят толпами. Нарушение на нарушении. "Хватит шастать", хоть сам увидел, как работают пожарные, совсем без экипировки".

[embed]https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/220141365906260/?__xts__

Другие жители столицы пожаловались, что от слов мэра им не становится легче. Пользователи пишут, что им тяжело дышать, пока Кличко уехал за пределы задымленного города:

"В Киеве дышать нечем, полный Армегедец"; "Для того, чтобы почувствовать это носом и увидеть глазами, никуда ехать не надо"; "Пиар, сидим в дыму как ёжики в тумане. Голова болит окна открыть невозможно, этот на свежем воздухе без маски отдыхает у них там все хорошо. Загрязнений нет, а дым нам всем приснился"; "А в Киеве сейчас такая дымовая завеса, что окно не откроешь".

Напомним, Кличко объявил об ужесточении карантина и разгневал киевлян: "Вас же за это снимут".

Как сообщала Politeka, у Кличко начались обыски из-за ближайшего соратника, гремит скандал: «Требовал десятки тысяч…».

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.