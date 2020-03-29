В киевском «Борисполе» эвакуированные из Вьетнама украинцы начали дебош с требованием не отправлять их в обсервацию

Как сообщает Politeka, кадры опубликовал журналист Виталий Глагола в Telegram.

«Ситуация следующая. Киев, аэропорт Борисполь, рейс из Вьетнама только прилетел. Украинцы, прилетевшие в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Только что приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что люди своими силами пытаются открыть двери аэропорта изнутри. При этом другие украинцы снимают снаружи все на телефон, ужасаясь поведению соотечественников.

После того, как двери поддались, люди массово рынулись на улицу. Среди них можно было заметить детей и совершенно маленьких младенцев, которых несли женщины.

До этого мы писали, что из-за коронавируса Украина, как и многие страны, закрывает границы - тысячи людей застряли на пунктах пропуска и не могут попасть домой вот уже которые сутки.

В связи со сложившейся ситуацией Украина просит Польшу разрешить украинцам пересекать границу пешком. Как известно, ранее Польша ограничила действие пунктов пропуска на своих границах, пишет глава МИДа Дмитрия Кулебы:

Так на брифинге в понедельник, 16 марта министр подтвердил информацию о том, что на границе с Украиной работают три автомобильных пункта пропуска, он также отметил, что решение о закрытии пункта пропуска Шегини-Медыка власти, цитируем, приняли «с грустью».

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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