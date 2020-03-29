В киевском «Борисполе» эвакуированные из Вьетнама украинцы начали дебош с требованием не отправлять их в обсервацию
Как сообщает Politeka, кадры опубликовал журналист Виталий Глагола в Telegram.
«Ситуация следующая. Киев, аэропорт Борисполь, рейс из Вьетнама только прилетел. Украинцы, прилетевшие в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Только что приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает», - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что люди своими силами пытаются открыть двери аэропорта изнутри. При этом другие украинцы снимают снаружи все на телефон, ужасаясь поведению соотечественников.
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После того, как двери поддались, люди массово рынулись на улицу. Среди них можно было заметить детей и совершенно маленьких младенцев, которых несли женщины.
До этого мы писали, что из-за коронавируса Украина, как и многие страны, закрывает границы - тысячи людей застряли на пунктах пропуска и не могут попасть домой вот уже которые сутки.
В связи со сложившейся ситуацией Украина просит Польшу разрешить украинцам пересекать границу пешком. Как известно, ранее Польша ограничила действие пунктов пропуска на своих границах, пишет глава МИДа Дмитрия Кулебы:
Так на брифинге в понедельник, 16 марта министр подтвердил информацию о том, что на границе с Украиной работают три автомобильных пункта пропуска, он также отметил, что решение о закрытии пункта пропуска Шегини-Медыка власти, цитируем, приняли «с грустью».
Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".
Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".
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