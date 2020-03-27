Под Киевом объявили в розыск 26-летнюю женщину и ее маленького сына

Как передает Politeka.net, об этом информирует Facebook-сообщество Киев оперативный.

Сообщается, что они таинственно исчезли ночью 25 марта в Броварах.

"Броварским отделом полиции разыскиваются: Качанова Светлана, 26 лет и ее малолетний сын Качанов Антон, 4 года. 25.03.2020 около 01:00 женщина с сыном ушли с места жительства, что по ул. Олимпийской, 1, в м. Бровары и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Могут находиться в с. Дмитровка, Бахмачского района, Черниговской области", - говорится в сообщении.

Также известно, что перед исчезновением Светлана была одета в куртку черного цвета с балоновой ткани и синие джинсы, а ее сын - в куртку черного цвета с белыми полосами на молнии, брюки спортивные черного цвета, кроссовки зеленого цвета.

"Приметы Качановой Светланы: рост 170 см, на вид 33 года, полного телосложения, лицо круглое, волосы длиной до плеч, окрашенные в бело-красные цвета, волнистые, глаза карие... Приметы Качанова Антона: рост 100-105см, на вид 5 лет, худощавого телосложения, волосы русые, короткие, прямые, лицо овальное, глаза зеленые", - добавили в сообществе.

Украинцев также призвали обращаться в полицию, если в них будет любая информация, которая поможет установить местонахождение пропавших.

"Я тоже не поняла, куда ночью она пошла с ребенком", "Какой красивый мальчик-полицейский", "Главное, чтобы с ними было все хорошо", - отреагировали на публикацию украинцы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве без вести пропал ребенок. Полиция разыскивает 14-девочку Анастасию Кузку. Она ушла из дома в городе Белая Церковь и до сих пор не вернулась.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 1,55 м, худощавое телосложение, лицо овальное, волосы русого цвета, глаза карего цвета.

Была одета в шапку темно-серого цвета, черную куртку и черную кофту с капюшоном (с белыми полосками на рукавах), джинсы светло-синие, кроссовки цвета хаки.

Напомним, что девочка бесследно исчезла под Киевом, родители не находят себе места: приметы и фото.

Как сообщала Politeka, молодая девушка без вести пропала в Киеве, фото: есть особая примета.

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