Пассажиров из поезда, который привез наших граждан из заграничных курортов в центр Киева, выпустили

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Министерство здравоохранения.

«Все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было установлено подозрение на COVID- 19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке. Результаты быстрых тестов на COVID-19 у всех 5 пассажиров отрицательные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено», - говорится в сообщении.

В то же время украинцам рассказали, что все пассажиры поезда подписали документ о добровольной самоизоляции. За ними будет вестись медико-санитарный надзор.

При этом Telegram-канал PavlovskyNews утверждает, что все время, пока людей держали взаперти, что пассажиры поезда жаловались на то, что им не давали воды.

До этого мы писали, что в центр Киева прибыл поезд с украинцами, которые отдыхали за границей – у некоторых из них температура под 40.

«Плохая новость поступила от проверенного источника из СБУ: Сегодня в 15:45 на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд с нашими гражданами из Риги (Латвия). На текущий момент с поезда до сих пор никого не выпускают, поскольку почти в каждом вагоне есть люди с температурой под 40. Сейчас на высшем уровне принимается решение относительно дальнейших действий», - говорится в сообщении.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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