Стало известно, какая погода ждет киевлян в субботу

21 марта небо Киева затянут серые облака. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Sinoptik.

Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в Киеве достигнет 9 градусов тепла днем и около 4 градусов выше нуля ночью.

Кроме того, что ветра почти не будет (1-3 м/с).

Восход будет в 05:54, а закат киевляне смогут наблюдать в 18:14.

Согласно народному прогнозу погоды, в этот день, 21 марта, почитались преподобные Лазарь и Афанасий Мурманские. В астрономии 21 марта – день весеннего равноденствия, после которого природа окончательно вступает в летний период.

В воскресенье температура воздуха снизится. Днем будет максимум 4 градуса тепла, а ночью – два. Также возможен снег с дождем в вечернее время, после 20 часов вечера.

Напомним, что Киев попал в рейтинг самых дорогих городов мира.

На днях в сети обнародовали рейтинг самых дорогих городов мира Worldwide Cost of Living 2020. Киев поднялся на несколько ступенек в рейтинге. Так, в этом году столица Украины заняла 22-строчку в списке и разделила 86-е место из 133 с Москвой.

В исследовании сранивались с Нью-Йорком 400 цен на 160 продуктов и услуг, в частности на еду, напитки, одежду, товары для дома и личного ухода, аренду жилья, транспорт, коммунальные услуги, частные школы, домашних работников и отдых.

Киев поднялся в списке и заняла 86-е место. Относительно других городов, то самыми дорогими в мире стали Сингапур, Гонконг и Осака (Япония).

Напомним, два мощных циклона захватили украинский регион: синоптики сообщили о последствиях

Как сообщала Politeka, стихия продолжит наступление на Одессу, расслабляться рано: синоптики сообщили чего ждать

Также Politeka писала, новая напасть надвигается на юг, сделано срочное предупреждение: "погода слетела с катушек"