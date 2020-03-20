Огонь сожрал всю мебель и стены

В Киеве произошел масштабный пожар, унесший несколько жизней

Пожар произошел в 10-ти этажном жилом доме на Харьковском шоссе, 2, в Днепровском районе столицы. Об этом сообщили в киевском отделе полиции.

Пожар произошел в одной из комнат в двухкомнатной квартире на 3-м этаже.

16 спасателей и 4 пожарно-спасательной техники работали над ликвидацией пожара.

В ходе разведки в соседней комнате были обнаружены тела двух погибших: женского и мужского пола 1936 и 1970 годов рождения соответственно.

Так, в огне сгорела мебель, бытовая техника. В квартире закопчены стены и потолок.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, что в украинской столице произошло масштабное ЧП – огонь охватил здания возле жилого массива. Все произошло в среду, 18 марта в обед в Голосеевском районе на улице Изюмская, 2.

На кадрах четко видно, что пожар произошел нешуточный - столб черного дыма, который образовался при ней было видно из разных уголков Киева. На улицах слышен звук сирен не одной пожарной машины и даже полиции.

К счастью, никто не пострадал, а по информации на 14:40 спасатели смогли справиться с огнем - пожар локализован.

Улица Изюмская. Подробности выясняются Gepostet von Информатор Киев am Mittwoch, 18. März 2020

Также мы писали, что масштабный пожар охватил район в Днепре.

В Днепре горели сухая трава и камыш. Известно, что возгорание произошло на улице Большая Диієвська в Новокодакському районе Днепра.

Огонь едва не перекинулся на жилые дома.

Пожар начался на открытой территории. Горела сухая трава и камыш на общей площади 0,07 га. Спасатели сумели ликвидировать возгорание и не допустили его разрастания на жилые дома. Стоит отметить, что житель города рассказал и о жертвах пожара.

"Погибло множество птенцов и прочей мелкой живности в траве, огонь от порывов ветра моментально охватил огромное поле, своими силами потушить невозможно было", сообщил очевидец пожара.

Напомним, адский пожар в гостинице обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.

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