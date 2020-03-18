В столице Украины и области – ЧС

В Киевской области объявили режим чрезвычайной ситуации

В Киевской области официально введен режим чрезвычайной ситуации с 18 марта. Об этом объявили в Киевской областной госадминистрации, сообщает Politeka.

18 марта 2020 состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации.

Эпидемию в Киеве решили классифицировать как «Медико-биологическая чрезвычайная ситуация природного характера регионального уровня» и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации.

"В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры В первую очередь - таких, касающиеся поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения", - сообщил и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Также в госадминистрации отметили, что заработала горячая линия в Департаменте здравоохранения КОДА.

По телефону 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на COVID-19.

"Важно, чтобы люди осознали опасность заболевания, добросовестно соблюдали правила безопасности и сохраняли спокойствие", - отметили на заседании.

В рамках введения ЧП в области закрывают все рынки, торговые центры, гипермаркеты и тд. за исключением продуктовых секторов. Перечень запретов может расширится в связи с ухудшением ситуации.

Politeka писала, что Верховная Рада может ввести режим чрезвычайного положения в Украине, если будет осложняться ситуация с коронавирусом COVID-19.

Так, 16 марта вечером зарегистрировали два случая коронавируса в Киеве. Об этом официально заявил Минздрав Украины. Подчеркивается, что два случая заражения вирусом COVID-19 были подтверждены в столице амбулаторно.

Зараженных людей уже изолировали. Им предстоит симптоматическое лечение. Известно, что один из заразившихся в течение инкубационного периода вернулся из Франции.

Всего в Украине насчитывается 7 официально подтвержденных случаев заражения. Из них один был летальным.

Напомним, в Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации в двух областях, где были зафиксированы лабораторно подтвержденные случаи коронавируса. Речь идет о Черновицкой и Житомирской областях.

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Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "штрафы до 170 тысяч или тюрьма".

Также Politeka писала, что карантин максимально ужесточают с 18 марта: что делать украинцам, инструкция от Зеленского.