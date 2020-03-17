В украинской столице, в преддверии введения строгого карантина из-за коронавируса, заметили передвижение военной техники
Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы на Telegram-странице Klymenko Time.
«В центре Киева, в районе ТЦ "Гулливер", читатели зафиксировали передвижение вот таких автомобилей. Порядка 10», - говорится в сообщении.
Уточним, что на дороге в центре Киева передвигается несколько машин военной техники. Помимо нее, также можно заметить машины полиции.
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До этого мы писали, что два случая коронавируса официально зарегистрированы в Киеве. Об этом вечером в понедельник, 16 марта, официально заявил Минздрав Украины. Подчеркивается, что два случая заражения вирусом COVID-19 были подтверждены в столице амбулаторно.
Зараженных людей уже изолировали. Им предстоит симптоматическое лечение. Известно, что один из заразившихся в течение инкубационного периода вернулся из Франции.
Всего в Украине насчитывается 7 официально подтвержденных случаев заражения. Из них один был летальным.
Также стало известно, что в Черновицкой областной больнице скончалась женщина, находившаяся на стационарном лечении с подозрением на коронавирус. Известно, что женщину госпитализировали с подозрением на китайский вирус, однако смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавируса. Анализы на наличие у пациентки коронавируса еще не пришли.
Напомним, министр не сдержался и выдал правду о ситуации с коронавирусом.
Как сообщала Politeka, Кернес устроил демарш против Зеленского, карантин под угрозой.
Также Politeka писала, что Кабмин выставил украинцам одно жесткое условие: как не потерять субсидию в разгар коронавируса.