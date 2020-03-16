В Киеве сотрудники МВД собрались для проверки температуры в центре города

16 марта в центре Киева во время карантина собрались тысячи сотрудников МВД для того, чтобы проверить температуру и рассказать, есть ли у них или у их родственников температура или признаки ОРВИ. Об этом рассказал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

"Тысячи сотрудников МВД спокойно и организованно стоят в очереди на измерение температуры тела, а также опрашиваются на предмет того, есть ли у них, или у их родственников повышенная температура и другие признаки ОРВИ", – сказано в сообщении.

Так, в комментариях украинцы не забыли напомнить, что подобные массовые собрания – прямой путь к заражению коронавирусом.

Однако советник главы МВД уточнил, что те, кто чувствуют себя плохо, не пришли сегодня.

Напомним, что в Киеве закрывают въезд и выезд из города. В столице Украины с 17 марта будет введен еще более жесткий карантин из-за распространения коронавируса COVID-19 в Украине и мире в целом. Информация об этом появилась на странице мера.

Власти Киева с завтрашнего дня ограничат въезд и выезд из города, а также передвижение между городами Украины. Кроме того, в столице закроют все магазины, кроме продуктовых и хозяйственных. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки, банкоматы.

С 17 марта не допускается проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Не будут работать заведения общественного питания, в том числе и рестораны, кафе и бары. Однако возможность принимать онлайн заказ на доставку оставляется в прерогативе заведений.

Также будет приостановлена работа торговых центров, спортзалов, SPA-салонов, салонов красоты, косметологических кабинеты, кабинеты массажа, парикмахерские, тату-салоны и тому подобное.

Закрытыми будут и развлекательные заведения: дискотеки, ночные и компьютерные клубы.

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