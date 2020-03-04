Станцию метро "Дворец спорта" «заминировали»

Вход и выход метро «Дворец спорта», а также пересадочную станцию закрыли для пассажиров. Как сообщил Киевский метрополитен.

«Поступил анонимный звонок о минировании» - говорится в сообщении метрополитена.

4 марта, около 12 часов был закрыт на вход и выход станции метро «Дворец спорта». Также не работает пересадка на другую линию метрополитена. На место выехали представители экстренных служб для проверки на наличие взрывоопасных предметов.

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Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения обыска метро взрывотехников.

Напомним, что в Киеве у автотрассы обнаружили мину.

«Такую находку обнаружили только что наши ребята, которые приехали демонтировать борды на Столичке. Лежит себе тихонечко у дерева. Не трогаем, хотя в коллективе есть бывшие саперы. Поэтому ждем МЧС. Остается только вопрос: откуда и почему?», – рассказал Смирнов.

Он добавил, что большая часть демонтажников – атовцы.

«Все эти ужасы они уже видели, но на фронте. Очень бы хотелось, чтобы ничто больше не шевелило воспоминания», – отметили в сети.

Также в комментариях киевляне выразили страх того, что на такое могут наткнуться дети.

«Хорошо, что это нашли взрослые, а не дети», «Осторожно, мины!», – написали пользователи.

Также мы писали, что в одной из Харьковских школ обнаружили муляж взрывчатки. Подозрительный предмет, найденный учениками на территории школы Киевского района по улице Леся Сердюка, оказался муляжом.

2 марта около 18:10 в Киевский отдел полиции сообщили о найденной предполагаемой взрывчатке.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции, а также специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители обследовали место происшествия и установили, что обнаруженный предмет представляет собой неработающий мобильный телефон, с примотаны к нему муляжом тротиловой шашки и проводами. Никаких взрывчатых веществ он не содержал.

Напомним, что вооруженные люди устроили массовую драку в Харькове: видео побоища слили в сеть

Как сообщала Politeka, пассажиры устроили массовую драку в метро Харькова: "Вагон на вагон", кадры

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