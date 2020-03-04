Станцию метро "Дворец спорта" «заминировали»

Вход и выход метро «Дворец спорта», а также пересадочную станцию закрыли для пассажиров. Как сообщил Киевский метрополитен.

«Поступил анонимный звонок о минировании» - говорится в сообщении метрополитена.

4 марта, около 12 часов был закрыт на вход и выход станции метро «Дворец спорта». Также не работает пересадка на другую линию метрополитена. На место выехали представители экстренных служб для проверки на наличие взрывоопасных предметов.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения обыска метро взрывотехников.

Напомним, что в Киеве у автотрассы обнаружили мину.

«Такую находку обнаружили только что наши ребята, которые приехали демонтировать борды на Столичке. Лежит себе тихонечко у дерева. Не трогаем, хотя в коллективе есть бывшие саперы. Поэтому ждем МЧС. Остается только вопрос: откуда и почему?», – рассказал Смирнов.

Он добавил, что большая часть демонтажников – атовцы.

«Все эти ужасы они уже видели, но на фронте. Очень бы хотелось, чтобы ничто больше не шевелило воспоминания», – отметили в сети.

Также в комментариях киевляне выразили страх того, что на такое могут наткнуться дети.

«Хорошо, что это нашли взрослые, а не дети», «Осторожно, мины!», – написали пользователи.

Также мы писали, что в одной из Харьковских школ обнаружили муляж взрывчатки. Подозрительный предмет, найденный учениками на территории школы Киевского района по улице Леся Сердюка, оказался муляжом.

2 марта около 18:10 в Киевский отдел полиции сообщили о найденной предполагаемой взрывчатке.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции, а также специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители обследовали место происшествия и установили, что обнаруженный предмет представляет собой неработающий мобильный телефон, с примотаны к нему муляжом тротиловой шашки и проводами. Никаких взрывчатых веществ он не содержал.

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