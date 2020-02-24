Взрыв прогремел в Киеве по адресу проспект Владимира Маяковского (Троещина)

ЧП случилось в ночь на 24 февраля в отделении Таскомбанка. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Взрыв прогремел около 01:55, но вызов на линию «102» поступил около 03:20.

Жители соседних домов, рассказали, что услышали громкий хлопок, но что именно и где произошло, было не понятно. Только через полтора часа стало известно, что эпицентр взрыва находится в отделении Таскомбанка.

В результате взрыва задние получило серьезные повреждения, но банкомат, который и был целью злоумышленников, остался целый. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали экипажи полиции и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции. Правоохранители занимаются выяснением деталей произошедшего.

Напомним, ранее киевлянка "заминировала" ночной клуб на улице Дмитриевской. Об инциденте рассказали в пресс-службе киевского отделения Нацполиции.

"Злоумышленница по телефону сообщила о закладке взрывчатки в помещении развлекательного заведения. Однако во время отработки объекта никаких подозрительных предметов или веществ стражи порядка не обнаружили", – рассказали в полиции.

Из клуба было эвакуировано 150 человек.

Также сообщалось, что в Киеве на улице Металлистов произошла стрельба в спортзале. В результате был ранен мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Киева.

Между двумя мужчинами произошел конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другого. В ходе чего один из посетителей зала достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

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