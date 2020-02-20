В Киеве на Троещине произошел пожар

Ночью, с 19 на 20 февраля, на ул. Милославской, 12 произошел пожар, в результате которого сгорели 2 автомобиля. Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный" на своей странице в Фейсбук, пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В результате пожара пострадали 2 автомобиля.

Причины на данный момент устанавливаются.

Также мы писали, что 19 февраля, загорелись гаражи на Борщаговке в Киеве. Там виден черный дым, который поднимается в ясное небо.

«Прямо сейчас на Зодчих горят гаражи. Надеемся, обойдется без пострадавших.», – написали в сети.

О событии сообщили очевидцы, а видео опубликовано на странице Киев Оперативный. Операторы рассказали, что эти гаражи находятся на балансе КП Экология.

На опубликованных кадрах видно, что горит гаражный бокс, а сотрудники кооператива спокойно ходят по территории. Огонь сильный, вырывается на несколько метров вверх и в стороны. Рядом стоят припаркованные автомобили на стоянке. Скорее всего и в боксах рядом есть машины.

Напомним, что в Киеве на днях пьяный таксист протаранил забор. Об инциденте рассказала киевлянка Лариса Суворова в Facebook.

«Такси вызывали? Вот такое чудо, приехало ко мне в забор. От прохождения алкотеста отказался. Хорошо, что никого не убил. Водитель такси!!!! Ездит без прав!!!! Лишили за прошлое ДТП. Я шоке. Завтра протрезвеет и опять будет возить пассажиров!!!!», – рассказала киевлянка.

Суворова также опубликовала кадры ЧП. На фото видно, как авто с табличкой такси на крыше въехало в сетчатый забор и повалило его. Также на одном из кадров на земле лежит отвалившееся колесо. В комментариях киевляне начали активно обсуждать происшествие, а также осуждать горе-таксиста.

Сьогодні вночі, на вул. Милославській 12 сталася пожежа, внаслідок якої згоріли 2 автівки, причини встановлюються. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 19. Februar 2020

Напомним, адский пожар в отеле обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватилрынок: «плотный дым и гарь по всему району», кадры ЧП.

Также Politeka писала про "побоище и пожар": в сеть слили кадры хаоса на концерте популярного певца, фанаты не выдержали.