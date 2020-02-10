Львовянин ищет свою бывшую девушку, которая исчезла с ребенком в Броварах под Киевом

Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, передает Politeka.net.

«Вчера к нам обратился гражданин Александр Анатольевич, который сообщил, что потерял связь с бывшей девушкой Поляниной Екатериной, 1988 г.р. и с их совместной малолетней дочерью Поляниною Ангелиной Александровной (07.08.2019 г.р.) Они проживали в г. Львов.», – сказано в сообщении.

Так, сообщается, что в последний раз мужчина общался с девушкой по телефону еще второго февраля этого года.

В разговоре она сказала, что находится вместе с ребенком в г. Броварах (Киевской области), и больше на связь не выходила.

В комментариях киевляне начали расспрашивать больше о девушке, предполагая, что она может скрываться от бывшего мужа:

«А в полицию он обратился? Может девушка от него прячется, а вы тут...», – спросила одна женщина, на что получила ответ, что полиция уже ищет ее.

«На допрос с престрастием этого заявителя , и сразу он скажет где спрятал тело !!! Это я к тому что очень часто заявители оказываются не такими уж и пушистыми !! И дай бог, чтобы нашлась здоровой !!», – заявил один мужчина.

«А родители девушки ищут ее и внучку? Если нет, то может девушка решила спрятаться от парня? Лучше таки сначала с родителями поговорить, мало ли что бывает», – предположили другие.

Напомним, что подросток пропал после бегства из детской больницы в Харькове. В Харькове из детской больницы №19 сбежал Вячеслав Еремин. Отмечается, что у 15-летнего подростка есть психическое расстройство. В больницу обратились врачи мальчика, которые и сообщили о побега несовершеннолетнего из отделения. В больнице на Большой Панасовской Славик Еремин проходил обследование с 6 февраля.

Напомним, в Одесской области пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

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