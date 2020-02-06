Правоохранители заступили на дежурство в усиленном режиме

В центр столицы стянули кинологов, взрывотехников и полицейских

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Для обеспечения безопасности горожан в центр Киева утром 6 января собрались работники полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ДСНС, кинологи и взрывотехники.

Правоохранители просят организаторов и участников акций соблюдать порядок и закон, а также способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

«Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме», – заявили в пресс-службе национальной полиции.

Напомним, что пробки парализовали движение в Киеве. В столице Украины образовались пробки, которые не дают возможности быстро добраться горожанам до точки назначения. Гугл-карты показали, на какие дороги лучше не сворачивать.

На Правом берегу Днепра заторы образовались на улице Кирилловской и Набережно-Луговой. Также есть проблемы с проездом на Белорусской и Студенческой.

На Оболони заторы образовались на улице Богатырской и Северной. Также затруднено движение на проспекте Героев Сталинграда и Оболонском проспекте.

Левый берег

На Троещине придется стоять в пробке на улице Оноре де Бальзака и Николаева. Также трудно проехать по проспекта Маяковского.

Отметим, что мосты через Днепр свободны.

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