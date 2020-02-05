В сети показали Киев до того, как были снесены архитектурные памятники

Предлагаем посмотреть, как выглядел Киев 5 лет назад, когда новые современные строение не вытеснили самые красивые архитектурных здания столицы Украины. Об этом пишет Delo.ua.

В январе 2014 года, в самый разгар событий на Евромайдане, эскаваторами был разрушен двухэтажный домик историка и первого президента УНР Михаила Грушевского на улице Саксаганского 111. Небольшое двухэтажное здание в центре Киева застройщики хотели снести еще 15 лет назад. Компания "Аркор" собиралась здесь построить ТРЦ, отреставрировав и добавив еще этажей. Однако до сих пор на месте особняка так ничего и не построено.

В 2016 году был уничтожен особняк "Дом с ромашками" 1910 года постройки (ул.Златоустовская), недалеко от Национального Цирка. Перед самим сносом здание исключили из реестра вновь выявленных объектов культурного наследия, и даже сохранившийся фасад не стал помехой на пути к застройке места многоэтажками.

В апреле 2019 года в столице снесли уникальное чудо науки и техники начала ХХ века. Из-за строительства ЖК "Французский квартал" застройщик уничтожил столетнее здание водонасосной станции на улице Большая Васильковская, 137. Здание тяговой подстанции в стиле конструктивизма 30-х гг., которое еще сохранилось рядом с новым зданием, будет также снесено в ближайшее время.

В 2016 году был снесен дом Александра Куприна, воспевший быт киевских проституток в начале прошлого века в повести "Яма". Его построили еще в конце XIX столетия по проекту известного киевского архитектора Николая Казанского. Не смотря на богатую историю (именно здесь работали редакции первых украинских печатных изданий), его снесли и построили невзрачный бизнес-центр.

Знаменитый красный забор вокруг главного корпуса КНУ Тараса Шевченко на улице Владимирской, 61 вместе со зданиями университета возвели выдающиеся архитекторы Киева ХІХ века Винченцо и Алессандро Беретти. Недавно он пришел в упадок, и руководство университета КНУ решило отстроить его с использованием старого материала. Главное здание КНУ имени Тараса Шевченко, «Красный корпус» также был капитально отремонтирован к этому времени.

Отметим, что КГГА подготовили законопроект об усилении ответственности за снос и приведение в упадок исторических зданий.

Напомним, в центре Киева исчезли памятники архитектуры, фото: "прямо из-под носа"

Как сообщала Politeka, киевский таксист играл в покер, пока вез пассажира.

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