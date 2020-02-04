Растерянная пенсионерка не могла вспомнить, где живет

Женщину обнаружили вечером 2 февраля на одной из улиц Киева

Растерянная пенсионерка ходила по улице и не могла вспомнить, где живет.

Один из прохожих, увидел растерянность пенсионерки и вызвал полицию, передает Politeka.net.

Прибывшие на место патрульные нашли у женщины мобильный телефон, где отыскали номер ее внука.

Позвонив ему, полицейские сообщили о местонахождении пенсионерки. Вскоре пожилую женщину забрали родственники и отвезли домой.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы.

13-летний Александр Москаленко ушел из дома 3 февраля, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

На вид мальчику 12-13 лет рост 155 см. Волосы светло-русые по бокам выбриты, спереди большая челка, худощавого телосложения.

Был одет Саша в серую кофту с капюшоном, темно синий рюкзак, черные спортивные штаны, рыжие ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении школьника, полиция просит сообщить по телефону "102".

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