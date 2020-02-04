Женщину обнаружили вечером 2 февраля на одной из улиц Киева
Растерянная пенсионерка ходила по улице и не могла вспомнить, где живет.
Один из прохожих, увидел растерянность пенсионерки и вызвал полицию, передает Politeka.net.
Прибывшие на место патрульные нашли у женщины мобильный телефон, где отыскали номер ее внука.
Позвонив ему, полицейские сообщили о местонахождении пенсионерки. Вскоре пожилую женщину забрали родственники и отвезли домой.
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Ранее мы писали, что подросток пропал в Днепровском районе Киева.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы.
13-летний Александр Москаленко ушел из дома 3 февраля, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
На вид мальчику 12-13 лет рост 155 см. Волосы светло-русые по бокам выбриты, спереди большая челка, худощавого телосложения.
Был одет Саша в серую кофту с капюшоном, темно синий рюкзак, черные спортивные штаны, рыжие ботинки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении школьника, полиция просит сообщить по телефону "102".
Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.
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Также Politeka писала, что таинственно исчез подросток, поднята тревога.